Carlo, 39 anni consegnando posta con il sorriso. “La neve non mi ferma”

Ci sono zone di montagna, nella nostra provincia, dove la neve caduta negli ultimi giorni ha rappresentato vero ostacolo, anche per i servizi essenziali. La consegna della posta per esempio ha rappresentato autentica impresa per Carlo Giannetti, da 39 anni in servizio in alta Valtrebbia. Nonostante ciò, questo brillante postino di Marsaglia, in questi giorni ha sfidato senza tentennamenti le montagne di neve che hanno reso le strade pericolo autentico e alcune località quasi impossibili da raggiungere.

Per arrivare a Lisore di Cerignale mi sono fatto strada su un sentierino tra muri di neve – ha detto Giannetti -. Dovevo consegnare il quotidiano Libertà a una pensionata: mi sono venuti incontro e ho portato a termine la “missione”.

