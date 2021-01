Gossolengo, la scuola elementare sarà intitolata al pedagogista Lodi

La scuola elementare di Gossolengo sarà intitolata a Mario Lodi, popolare pedagogista, insegnante e scrittore di libri per bambini: lo ha deciso la giunta comunale a seguito delle richieste arrivate sia dal gruppo consigliare di minoranza “Insieme per Gossolengo”, sia dall’istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo, i cui organi collegiali hanno votato a favore di questa scelta. E in vista, ora, ci saranno anche altre nuove intitolazioni: dopo un confronto con la popolazione, si dovrà dare un nuovo nome al vicino auditorium in fase di costruzione (che minoranza e istituto vogliono dedicato al musicista Ezio Bosso, scomparso lo scorso maggio), alla scuola elementare di Quarto e alla scuola media di Gossolengo.

