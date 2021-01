Al Verani di Fiorenzuola vaccinate anche quattro ultracentenarie

Anche le centenarie si sono vaccinate con il vaccino anti-Covid, insieme ad altri 110 anziani e anziane ospiti dei vari servizi del “Verani”, Casa residenza anziani di Fiorenzuola. Nella foto Rina Martini, classe 1919, prossima alle 102 candeline, che è stata tra le prime a sottoporsi al vaccino, seguita da altre due centenarie fresche di compleanno, ed un’altra signora di 104 anni.

In un solo giorno, lunedì, in quattro locali nella struttura del Verani, le unità dell’Ausl di Piacenza hanno effettuato 150 vaccini Pfizer BioNTech. Oltre agli anziani ospiti è proseguita la vaccinazione per gli operatori e sono state calendarizzate altre date per questi ultimi, nonché per i richiami.

Adesione altissima per gli anziani: è stata vaccinata la quasi totalità (solo 3 hanno per ora rinunciato perché in condizioni cliniche instabili). Per tutti è arrivato il consenso informato di familiari o amministratori di sostegno.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’