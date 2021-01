Ritorno in classe, la consulta degli studenti di Piacenza: “Dad aumenta lo stress”

“Oltre il 70 per cento dei giovani di Piacenza preferisce le lezioni in presenza. E’ un’ottima notizia, quindi, il ritorno in classe da lunedì”. Così Mattia Forzo, vicepresidente della consulta degli studenti di Piacenza, commenta la ripresa delle lezioni in presenza al 50 per cento a partire da lunedì 18 gennaio, dopo la sentenza del Tar che annullato la precedente ordinanza regionale per il rinvio del rientro in aula al 25 gennaio. Si riparte tra due giorni, quindi: “Queste continue incertezze complicano la gestione degli impegni scolastici ed extra-scolastici. In fondo, però, potrebbe essere un allenamento in vista di un futuro lavoro per sviluppare spirito di adattamento e flessibilità”.

