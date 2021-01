Omicidio Politi, chiesti 22 anni di carcere per Maila Conti

La condanna a 22 anni di carcere è stata richiesta dal sostituto procuratore Antonio Vincenzo Bartolozzi per Maila Conti, la 52enne accusata di omicidio volontario nei confronti del compagno Leonardo Politi. Il pm nella requisitoria ha parlato di “un’azione aggressiva, violenza e brutale”. L’omicidio era avvenuto la notte tra il 12 e il 13 agosto 2019 nel chiosco di piadine che i due gestivano a Lido Adriano di Ravenna. Secondo i legali di Maila Conti, la donna aveva agito per legittima difesa. La sentenza in Corte d’Assise arriverà a febbraio.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà