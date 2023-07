La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per il reato di omicidio preterintenzionale per Maila Conti, 55 anni, che nella notte tra il 12 e il 13 agosto del 2019 uccise con una coltellata il compagno di 61 anni Leonardo Politi al culmine di una lite scoppiata nel chiosco di una piadineria che gestivano assieme a Lido Adriano di Ravenna. La decisione della Suprema Corte ha reso definitiva la condanna. Attualmente la donna – che ieri non ha partecipato all’udienza a Roma – è sottoposta all’obbligo di dimora a Travo, con autorizzazione a lavorare.

Ma ora per lei dovrebbero aprirsi le porte del carcere.

