A Fiorenzuola apre l’emporio solidale: aiuterà 100 famiglie bisognose

Apre i battenti a Fiorenzuola, in via Liberazione, l’Emporio solidale, riservato alle famiglie bisognose. In distribuzione le tessere a punti che un centinaio di famiglie con reddito ISEE sotto i 6 mila euro, potranno usare per fare la spesa gratis. L’Emporio è attivo da giovedì, 4 febbraio, in via San Fiorenzo, grazie allo sforzo di tanti: volontari dell’organizzazione parrocchiale Agape, del gruppo delle Vincenziane, contributi di aziende e di privati, alimenti dal Banco Alimentare, ma anche eccedenze di negozi e supermercati.

Le persone avranno a disposizione una tessera magnetica con la quale prelevare prodotti con punteggi diversi, che saranno mano a mano scaricati dal punteggio mensile (ad esempio 400 sono i punti per una persona che vive sola; 700 per una coppia; 900 se si ha un figlio, e così a salire).