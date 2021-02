Polizia municipale, tra pochi giorni attiva la nuova sede in centro contro le baby gang

Tutto pronto, o quasi: l’allestimento della nuova sede della polizia municipale di Piacenza in centro storico, per l’esattezza nei locali comunali di piazzetta Pescheria, sarà terminato a breve. “Nella prossima settimana, tra pochi giorni – annuncia l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – questo nuovo presidio delle forze dell’ordine verrà inaugurato”. Negli ultimi giorni, il Comune ha disposto l’acquisto, tramite gara a inviti, della targa per l’identificazione della nuova centrale: sarà in ottone lucido, con dicitura incisa e smaltata, loghi e distanzieri, per una base d’asta di 550 euro (iva inclusa).

Gli uffici della polizia municipale saranno ospitati nei locali prima occupati dallo sportello Urp e Informagiovani. “Si tratterà di un punto di riferimento – auspica l’assessore Zandonella – per i cittadini del centro storico, in stretta sinergia con il nucleo di pattuglie appiedate che sarà potenziato nelle prossime settimane, anche in base all’organizzazione dell’organico”. In arrivo al corpo di polizia municipale di Piacenza, infatti, ci sono sette agenti in più previsti per la prossima settimana e altri sei nel mese di marzo: una parte dei rinforzi, inevitabilmente, sarà destinata al servizio in piazzetta Pescheria.

La nuova sede in centro storico era stata annunciata due mesi fa dal sindaco Patrizia Barbieri, in particolare come presidio per la prevenzione e il contrasto delle “baby gang”. Un fenomeno più che mai attuale, dopo il grave episodio denunciato oggi da un 15enne che ha subìto un pestaggio sul Corso.