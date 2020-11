“Nucleo della municipale per il centro storico”, l’annuncio del sindaco

Maggiore presenza delle pattuglie appiedate e contrasto immediato alle situazioni di insicurezza. A partire da queste due necessità, oggi il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha annunciato la volontà di “istituire un’unità della polizia municipale dedicata al presidio del centro storico, con sede nei locali comunali in piazzetta Pescheria”. Il primo cittadino ha spiegato che “il comandante e gli uffici stanno valutando questa possibilità in maniera concreta”, con l’intenzione di attuarla già a partire da gennaio. “In centro – ha aggiunto Barbieri – serve infatti un punto di riferimento per i residenti, in risposta agli episodi di insicurezza e disturbo della quiete pubblica causati da alcuni giovani”.

