Si è spenta Angela Romanin, per 30 anni a servizio dei centri antiviolenza

E’ mancata, all’età di 64 anni, Angela Romanin, presidente del Coordinamento dei Centri anti violenza dell’Emilia-Romagna. “È difficile trovare le parole per descrivere il dolore profondo dettato dalla perdita

improvvisa di un’amica, una collega e una compagna” – si legge nel comunicato stampa del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna. Romanin è stata punto di riferimento per 30 anni anche del centro di Piacenza collaborando con la presidente Donatella Scardi, presidente di “La città delle donne. Telefona Rosa”. Angela Romanin è stata una socia storica della Casa delle Donne, con cui ha lavorato dal 1993. E’ stata portavoce con le istituzioni per il Coordinamento

dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna, di cui era l’attuale Presidente, per la Casa

delle Donne di Bologna e all’interno della rete nazionale D.i.Re Donne in Rete contro la

violenza.

