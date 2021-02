Carpaneto, domani riapre la scuola elementare. Due classi restano in isolamento

Riapre domani, venerdì 12 febbraio, la scuola di Carpaneto chiusa da lunedì a causa di un focolaio di Covid. In seguito all’esito dei tamponi, gli alunni possono tornare in aula ad eccezione di due classi che restano in isolamento precauzionale. Lo ha fatto sapere il sindaco Andrea Arfani che scrive “La scuola sta inviando le comunicazioni alle famiglie, mediante i rappresentanti e la bacheca elettronica.

La scuola è stata pulita e sanificata nella giornata di oggi”.

