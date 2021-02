Scegliere e ideare il colore: percorso di formazione per i futuri architetti

Ideare, studiare e creare il colore, tra materiali e stili architettonici differenti. Al via un percorso di alternanza scuola-lavoro che coinvolge circa 50 studenti dell’istituto superiore “Tramello” di Piacenza, promosso dall’Ordine provinciale degli architetti. “L’obiettivo è quello di entusiasmare i giovani – spiega il presidente Giuseppe Baracchi – e di portarli a intraprendere una carriera nel mondo dell’architettura, in questo caso partendo dalla profonda analisi e dai processi innovativi che riguardano la scelta del colore sui palazzi, e non solo”.

Un percorso di specializzazione che si svolgerà in modalità online a contatto con diverse ditte del nostro territorio, in linea quindi con la trasformazione digitale imposta dalla pandemia da Coronavirus per limitare il contatto fisico e garantire il distanziamento sociale. Ma non mancheranno le lezioni in aula e le sperimentazioni nei laboratori del colore. “La filiera piacentina tra scuole superiori, università e mondo professionale è una realtà unica in Italia”, rimarca Baracchi. Il progetto di alternanza scuola-lavoro s’intitola “Il colore è una scelta progettuale”.