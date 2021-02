Vigolzone, una navetta per portare gli anziani a fare la spesa fuori comune

A Vigolzone l’amministrazione comunale istituisce un servizio navetta per accompagnare gli anziani agli esercizi commerciali fuori del suo territorio. Dal 16 febbraio le persone anziane e prive di rete parentale potranno usufruire del servizio che sarà effettuato da Vigolzone il martedì e il venerdì con partenza dalle ore 9 da piazza Serena e piazza della chiesa e fermata a Podenzano nel piazzale prospiciente via De Amicis. Il ritorno è previsto alle 11.

Il servizio navetta potrà essere utilizzato anche dagli anziani residenti nelle case sparse delle frazioni di Carmiano e Chiulano che, previa prenotazione, potranno recarsi al mercato del giovedì a Carmiano tra le 14 e le 16.30. Basterà chiamare, il mercoledì mattina, il numero 0523-872724.

“L’obiettivo – fa sapere l’assessore ai servizi sociali Lucia Serena – è quello di implementare, e quindi arricchire, l’offerta esistente sul territorio, favorendo anche incontri e socializzazione”.

Il progetto – che viene realizzato anche grazie alla Proloco che mette a disposizione un pullmino che sarà guidato da personale Auser del Comune – parte in via sperimentale per due mesi.