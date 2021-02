Chiuso per controlli il ponte di Travo: disagi alla circolazione

Ha causato qualche inevitabile disagio alla circolazione la chiusura del ponte di Travo, che da questa mattina (15 febbraio) fino a venerdì 19 febbraio e dal 22 al 23 febbraio, rimarrà chiuso per tutti i mezzi dal chilometro 16+100 al 16+500 della strada provinciale numero 40. Lo stop alla viabilità è stato predisposto per consentire alcune indagini strutturali necessari sul viadotto.

In totale sono quattrocento metri di stop, in corrispondenza del ponte sul fiume Trebbia nel centro abitato di Travo, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, per tutti i giorni interessati.

A regolare il traffico gli uomini della polizia locale. Le auto provenienti da Bobbio e dirette a Travo vengono indirizzate lungo la strada per Donceto. Per chi proviene da Piacenza, invece, la strada da seguire per raggiungere il paese è quella che passa per il ponte di Statto.