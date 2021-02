Violento scontro tra due auto in via Cella, seriamente ferita una persona

Un violento scontro tra due auto si è verificato verso le 16 di mercoledì 17 febbraio a Piacenza, all’incrocio tra via Cella e via Raffalda. Una persona è rimasta seriamente ferita e trasportata all’ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e il personale di Sicurezza&Ambiente per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale.

