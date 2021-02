Controlli anti Covid: in un anno oltre 3.600 sanzioni, 45 nell’ultima settimana

E’ di 585 servizi il bilancio delle attività di controllo delle forze dell’ordine, con l’impiego di oltre 1.200 uomini, per l’attività di controllo e monitoraggio per il rispetto della normativa anticovid nella settimana dal 15 al 21 febbraio. Sono state controllate 1.246 persone, 100 attività o esercizi commerciali ed accertate 42 sanzioni a carico di cittadini e 3 a carico di esercizi commerciali. A seguito dei controlli è stata disposta la chiusura in via provvisoria di un’attività commerciale.

Complessivamente, dall’8 marzo 2020 fino al 21 febbraio sono state controllate nella provincia di Piacenza quasi 115mila persone e oltre 6.770 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.578 persone, 78 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 13 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena.

Le difficoltà finanziarie che stanno gravando sul mondo economico locale sono state l’oggetto di un incontro presieduto dal prefetto Daniela Lupo con i rappresentanti di Camera di Commercio, Unione Commercianti, Confesercenti, Confindustria, Confapi, CNA, Upa Federimpresa, Libera Artigiani, Confcooperative, ABI, Banca di Piacenza, Credit Agricole, Confidi e Garcom, orientato all’approfondimento del tema dell’accesso al credito con particolare riguardo agli strumenti di sostegno alle micro imprese e alle PMI in temporanea difficoltà. Dalla riunione è emersa l’esigenza di promuovere incontri per l’informazione e la formazione degli operatori economici sulle possibilità di misure di sostegno economico. Già dal prossimo mese di marzo le associazioni di categoria favoriranno incontri formativi e conoscitivi rivolti ai loro associati.