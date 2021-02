Oltre 4.800 sanzioni per autovelox e ztl. Quasi mille multe in meno per l’effetto Covid

L’effetto Covid si fa sentire sulle multe: nel 2020 a Fiorenzuola sono scese di 810 rispetto al 2019. I dati della Polizia locale fornitici dalla comandante Carla Rigolli mostrano che i verbali di accertamento per infrazioni al Codice della strada sono scesi dai 6.981 del 2019 ai 6.171 del 2020. Vanno aggiunti nel 2020, 29 verbali di altra natura di cui 21 per normative anti-Covid. Da marzo a maggio, durante il lockdown, anche la Polizia locale ha svolto controlli di ordine pubblico disposti dalla Procura. Delle multe, la stragrande maggioranza – 4.894 sanzioni – è derivata da macchinari elettronici: i 2 autovelox su Castellana e via Emilia e i 2 varchi elettronici che segnano la Ztl in centro. Tra le infrazioni più odiose ci sono le soste negli spazi destinati agli invalidi: si sono contate ben 67 multe nel corso del 2020, in aumento rispetto alle 50 del 2019.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI