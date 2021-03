Fiorenzuola, arriva il taxi sociale. Prenotazioni dal 15 marzo

Nasce il taxi sociale a Fiorenzuola dalla collaborazione tra Auser, amministrazione comunale, con il contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano e di aziende che vorranno aderire nella sponsorizzazione del mezzo.

Si tratta di un trasporto gratuito per anziani over 65 residenti a Fiorenzuola, che mancano di una rete familiare e che non possono spostarsi in maniera autonoma, ma hanno bisogno di recarsi in ospedali, ambulatori, centri vaccinali, per cure, cicli fisioterapici, visite e – in questo periodo – vaccini anti Covid.

l servizio è stato presentato nella sala dell’orologio del Comune dal presidente del Circolo Auser di Fiorenzuola Franco Pastorelli, dal sindaco Romeo Gandolfi, dal vicesindaco Paola Pizzelli, da Federica Bussandri della Concessionaria Bussandri, che ha dato supporto tecnico sin dall’origine dell’idea, due anni fa.

Il Servizio viene effettuato direttamente dalla Associazione Auser Fiorenzuola. Il servizio è disponibile anche per chi deve recarsi in farmacia o a fare la spesa, ovviamente si darà priorità a chi si deve recare presso strutture sanitarie. E’ aperto anche a chi deve essere accompagnato alla vaccinazione già prenotata presso le farmacie- Le prenotazioni andranno fatte almeno 48 ore prima del servizio richiesto al numero dell’Auser 3888772658 a partire dal giorno 15 marzo. Il servizio di prenotazione sarà disponibile dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì. Il servizio di trasporto sarà attivo dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà