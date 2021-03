Provvedimenti alla circolazione in largo Anguissola, via X Giugno e via Madoli

Alcuni provvedimenti che limiteranno la circolazione in tre vie cittadine sono stati resi noti dal Comune di Piacenza.

LARGO ANGUISSOLA – Per consentirei i lavori di raccordo della linea del teleriscaldamento, dalle ore 7 di domani, mercoledì 10 alle ore 24 di mercoledì 31 marzo, in largo Anguissola, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.

VIA X GIUGNO – Per consentire l’effettuazione di un trasloco che comporterà l’utilizzo di un veicolo da posizionare al centro della carreggiata, dalle ore 9 alle ore 10 di domani, mercoledì 10 marzo, in via X Giugno, nel tratto compreso fra via Gregorio X e via Roma, è istituito il divieto di circolazione (con esclusione però dei residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate e i mezzi di soccorso, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori).

VIA MADOLI – Per consentire i lavori di riqualificazione di un tratto di rete fognaria da parte di Ireti, dalle ore 8 di domani, mercoledì 10 alle ore 24 di martedì 16 marzo, in via Madoli, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e di circolazione (con esclusione da quest’ultimo divieto dei residenti e possessori di autorimessa, i quali potranno transitare, in relazione alle fasi dei lavori, in entrambi i sensi di marcia).