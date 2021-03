Malore alla guida, centra quattro auto in sosta e si schianta contro una vetrina

Prima ha perso il controllo dell’auto uscendo dalla carreggiata, poi ha centrato quattro veicoli in sosta e infine, dopo aver invaso il marciapiede (dove fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento) si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Protagonista dell’incidente, avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 in via Pietro Cella a Piacenza, un 50enne piacentino: l’uomo, colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida della sua utilitaria, stava procedendo in direzione di via Veneto.

L’incidente non ha causato feriti: il 50enne, dopo lo scontro, si è ripreso e se l’è cavata con un grosso spavento. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia per i rilievi di legge.