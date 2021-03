Un uomo è stato colpito da un ramo all’interno di un cortile condominiale in via Sopramuro, dove erano in corso operazioni di potatura. E’ quanto è accaduto nella mattinata di mercoledì 10 marzo. Ancora da accertare le cause della caduta del ramo, forse a motivo del taglio delle fronde.

Il pedone è stato portato all’ospedale di Piacenza.