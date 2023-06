Ennesimo furto in un negozio del centro storico: dall’ottico rubati occhiali e computer

Nuovo furto in un negozio del centro storico. Dopo le numerose spaccate avvenute nelle settimane scorse in piazza Duomo e via XX Settembre, nella notte tra venerdì e ieri è stato preso di mira un negozio di ottica di via Sopramuro. Ignoti sono riusciti a entrare forzando la porta d’ingresso e a rubare materiale per un valore che, secondo una prima stima, sembra aggirarsi attorno ai 2mila euro. Dal negozio sarebbero stati rubati occhiali, un computer portatile e un tablet. Ad accorgersi dell’intrusione è stato ieri mattina il titolare. Intervenuta una pattuglia dei carabinieri per un sopralluogo e le indagini.

Appare molto probabile che gli autori del colpo siano gli stessi che recentemente hanno messo a segno furti e spaccate ne raggio di poche centinaia di metri, piazza Duomo e via XX Settembre. Rabbia tra i negozianti derubati, che chiedono più sicurezza e telecamere per controllare il centro storico. Alle loro richieste si associano a gran voce le associazioni di commercianti.

