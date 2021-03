Bimbo precipita nei bagni pubblici di piazza Duomo: volo di oltre due metri

Attimi di paura nel pomeriggio del 13 marzo in piazza Duomo, a Piacenza, per un bambino precipitato dall’alto nell’area di accesso ai bagni pubblici sotterranei (chiusi da anni). Il piccolo, di circa sei anni, stava correndo sulla collinetta (recintata) quando, improvvisamente, è caduto nella cavità compiendo un volo di due metri e mezzo. Fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto un’ambulanza che ha trasportato il bimbo all’ospedale di Piacenza. Si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza. L’accesso dalla scalinata infatti è chiuso al pubblico.

