Sarmato, pronto il progetto per il restyling della stazione: “Appena c’è l’ok, via ai lavori”

“Il progetto per consolidare e recuperare la stazione di Sarmato è già pronto: aspettiamo solo il via libera degli enti preposti”. Parola di Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’immobile, che sgombra il campo sul destino della storica stazione, rimasta seriamente danneggiata strutturalmente durante i lavori di scavo e costruzione del sottopassaggio al secondo binario, ultimato nei giorni scorsi.

L’idea di Rfi è di provvedere al restyling della stazione entro la fine dell’anno. “Il progetto è pronto ed è stato già inviato al Comune di Sarmato e alla Soprintendenza per i beni architettonici, poiché si tratta di un edificio storico” fanno sapere le Ferrovie. “Non appena sarà dato l’ok al progetto, si potrà partire con i lavori”. Al momento, però, non è chiaro quali tipi di intervento si dovranno mettere in campo per salvare la stazione dal crollo, dopo il cedimento della parte est. Per il momento, la stazione è stata puntellata da travi di legno ed è stata “incamiciata” da altre travi metalliche fissate alle pareti per evitare cedimenti: così è rimasta per tutto il tempo necessario alla costruzione del tunnel sotto i binari.