Zona rossa, a Sarmato scatta l’esenzione delle rette di nido, mensa e scuolabus

Scatta la zona rossa, chiudono le scuole e il Comune di Sarmato gioca d’anticipo: già da questo lunedì è partita l’esenzione per le rette dell’asilo nido, per il servizio mensa e per il trasporto scolastico. Lo ha deciso sabato scorso la giunta comunale, per venire incontro ai bisogni delle famiglie, ancor prima dell’istituzione ufficiale della cosiddetta “zona rossa” appena entrata in vigore.

La delibera della giunta stabilisce che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sarà accompagnata dall’esenzione della retta del nido d’infanzia comunale per i giorni di servizio non fruito, nessun costo per la mensa scolastica nei giorni di servizio non fruito ed esenzione della retta del trasporto scolastico per il periodo non fruito. Sarà sempre garantito, però, il trasporto scolastico per i bambini con bisogni educativi speciali che frequenteranno le lezioni in presenza (con un orario ridotto che non include la mensa scolastica). Si tratta di un provvedimento adottato d’urgenza dall’amministrazione per sostenere fin da subito le necessità delle famiglie, per il quale non è stato possibile quantificare i mancati introiti per i servizi che non saranno pagati.