Anche a Castel San Giovanni e Sarmato parchi giochi chiusi fino al 6 aprile

“Nonostante le disposizioni e i divieti contenuti nelle normative si possono registrare nel territorio assembramenti e spostamenti ingiustificati”. C’è questa premessa nell’ordinanza con la quale il sindaco Lucia Fontana ha messo i lucchetti a parchi, giardini pubblici e aree gioco per bambini. Una misura che – si legge nel documento valido fino al 6 aprile – si rende “necessaria anche per l’impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze”. L’unica eccezione riguarda le aree di sgambamento cani, che restano invece ancora accessibili al pubblico, mentre chi non rispetterà l’ordinanza di chiusura rischia una sanzione da 25 a 500 euro. Non è la sola realtà dove si è deciso di alzare il livello di sicurezza, in prevenzione ai rischi di contagio Covid, chiudendo le aree verdi. Analogo provvedimento era già stato preso a Podenzano e Bobbio, ai quali si aggiunge anche Sarmato.

Il sindaco di Sarmato Claudia Ferrari precisa nell’ordinanza di dover ricorrere “al potere di ordinanza congiungibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la salute dei cittadini, in via precauzionale e cautelativa” e ha così chiuso le aree gioco pubbliche sia recintate che non recintate, precisando il divieto di utilizzare i giochi per bambini.

Mercati “blindati”

A Bobbio e Castello il mercato torna blindato. A Bobbio è stato deciso lo spostamento del mercato settimanale all’aperto – dappertutto la vendita vale esclusivamente per prodotti alimentari, agricoli, florovivaistici – in largo Troglio, dalle 8 alle 13. Le aree mercatali all’aperto saranno perimetrate tramite transenne (un unico accesso) e sorvegliate. La merce venduta non deve essere consegnata in mano al compratore, ma va appoggiata dal venditore sul banco. L’accesso all’area è consentito a un solo componente per nucleo familiare. Stesse precauzioni a Castel San Giovanni, dove si entra all’area solo da piazza XX Settembre (corso Matteotti) e si esce dal lato Carminati. Sospesa la zona espositori di corso Matteotti.