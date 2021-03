Zona rossa, per i bambini il sacrificio più grande: “Vogliamo tornare a scuola”

Una foto che dice più di tante parole. “Vogliamo tornare a scuola”: con i gessi colorati, in cortile, alcuni bambini in località Molinetto, nel comune di Fiorenzuola, hanno dato libero sfogo ai propri pensieri e in questa fase di pesanti restrizioni, proprio quello della chiusura delle scuola rappresenta probabilmente la limitazione più difficile da digerire. In nome di una battaglia, quella contro la pandemia, sono proprio i più piccoli a pagare il prezzo maggiore in un contesto di vite sospese, di socialità ridotta al lumicino e appunto di lezioni a distanza. In queste ultime ore, sono stati numerosi i messaggi recapitati alla nostra redazione relativi a questo particolare aspetto. Un dolore nel dolore che si spera possa essere ultimo sacrificio prima della ripartenza definitiva.

