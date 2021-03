Forza la porta ed entra nella canonica di una chiesa ortodossa, denunciato

Il 18 marzo 2021, intorno alle 2.30, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato un disoccupato di 55 anni, nato in Francia, senza fissa dimora, con vari precedenti specifici.

Il 55enne, ha tentato di entrare nella canonica della chiesa ortodossa “Tre Santi Vescovi” in via Del Consiglio a Piacenza. Ha forzato la serratura della porta d’ingresso con uno scalpello lungo 25 cm ma è stato sorpreso e fermato dal parroco che era all’interno. Ha tentato di sfuggire al sacerdote ma è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile che erano giunti sul posto. Il grimaldello è stato sequestrato, lo straniero è stato portato in caserma e dopo le formalità di rito è stato arrestato per tentato furto aggravato.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà