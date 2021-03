Giornata in memoria delle vittime di mafia, reading collettivo di Libera

In ricordo delle vittime di tutte le mafie, in occasione della ventiseiesima giornata della Memoria e dell’impegno, l’associazione Libera di Piacenza, con l’aiuto dei cittadini, leggerà i 1.031 nomi delle vittime. L’appuntamento è in programma domenica 21 marzo sui social di Libera.

– Alle ore 9, alle 12, alle 15 e alle 18: lettura dei nomi condivisa

– Alle ore 18 versione integrale sul canale Youtube di Libera Piacenza

– Alle ore 10.30 : “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Sabrina de Canio Museo della Poesia

– Alle ore 16.30: La Ballata di Marcella – Quarta Parete Teatro.

“Eravamo veramente tristi all’idea di non poter celebrare insieme il 21 marzo, di non poterci riunire per commemorare le vittime innocenti delle mafie – si legge nella nota del coordinamento piacentino dell’associazione Libera -, perché per noi è importante leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambine e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l’esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti. Leggere, ogni 21 marzo, questi nomi vuol dire ricordare storie pulsanti di vita, di passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e libertà negate. Dal 2009 a Piacenza e provincia, come coordinamento, ci siamo sempre impegnati per organizzare una lettura corale, un modo di rendere le nostre città e il nostro territorio partecipi di questo omaggio alle vittime innocenti delle mafie e ai loro familiari. Per questo l’11 marzo abbiamo lanciato sui social un appello chiedendo semplicemente di partecipare a questo piccolo ma importante gesto: la registrazione di una lettura corale dei nomi da non dimenticare delle vittime innocenti di tutte le mafie. Le risposte sono state superiori alla nostre aspettative e in poco tempo abbiamo finito la distribuzione dei nomi e in molti siamo rimasti esclusi. Con orgoglio abbiamo affidato a tutti loro la memoria e l’impegno in ricordo delle vittime innocenti del 21 marzo”.

Hanno risposto all’appello di Libera:

Sara Marenghi, Giovanni Castagnetti, Elisabetta Paraboschi, Elisa Bozzi, Gabriele Dadati, Jennifer Ravellini, Francesca Bertuzzi, Chiara Sangermani, Paola Fornasari, Virginia Cavenaghi, Giorgio Rastelli, Giuseppe D’Orazio, Gianni Azzali, Milestone, Andrea Capellini , Claudia Paolini, Gianluca Sgambuzzi, Alessandro Fornasari, Luca Garlaschelli, Filippo Zangrandi, Nicola Curtarelli, Stefano Zammati, Piero Verani, Costanza de Poli, Antonietta Pirchio, Francesco Lo Parco, Cassandra Bolzanini, Matteo Bergamaschi, Martina Marani, Leonardo Garatti, Davide Tacchini, Anay Anselmi, Ilaria Maffini, Anna Leonida, Gruppo teatrale Quarta Parete, Manuel Ferrari, Barbara Sartori, Matteo Corradini, Itala Orlando, Emanuele Mazzi, Matilde Carassai, Claudia Luviè, Emma Piva, Gaetano Rizzuto, Teatro GiocoVita, Mattia Forzo, Mattia Motta, Emilia Mangano , Sciara Progetti, Gianluca Zilocchi, Michele Vaghini, Giorgio Lambri , Paola Pinotti, Francesco Bighi, Sabrina de Canio, Giulia Gallina , Diego di Palma, Francesco Colombi, Gessica Monticelli, Adriana Gatti, Renata Tansini, Sonia Monticelli, Carlotta Mazzi, Daniele Rossetti.