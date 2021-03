Gianpaolo Ultori: “Si poteva intervenire per bloccare l’iter della moschea”

Si poteva intervenire politicamente per bloccare l’iter tecnico che ha portato all’autorizzazione della prima moschea cittadina? Sì, secondo il capogruppo dei Liberali, Gianpaolo Ultori, “attraverso l’approvazione di una variante al Piano Regolatore che chiunque, dai banchi della maggioranza, avrebbe potuto richiedere”. Il processo, però, come sottolineato ieri dalla sindaca Barbieri, prosegue Ultori, non è irreversibile: “Ora è evidente che tutte le pratiche verranno passate al setaccio e se dovessero comparire manchevolezze o irregolarità nella documentazione presentata, si potrà procedere alla sospensione temporanea, se non addirittura alla revoca dell’autorizzazione”.

