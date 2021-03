Le chiedono informazioni, ma è una scusa: 72enne derubata a Castello

Una pensionata di 72 anni è stata derubata mentre faceva rientro a casa a Castel San Giovanni. Davanti al cancello di ingresso della sua abitazione una sconosciuta le si è avvicinata per chiederle un’informazione. La settantaduenne è scesa dall’auto e ha iniziato a darle le informazioni richieste. La richiesta è stata però solo una scusa per distrarla. Mentre parlava con tutta probabilità un’altra persona ne ha infatti approfittato per aprire lo sportello dell’auto e portarle via il contenuto della borsa: portafoglio con 50 euro, documenti e chiavi. Tutto, a parte i soldi, è stato ritrovato qualche ora dopo abbonato vicino alle Poste.

