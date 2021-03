Ziano, modifiche alla viabilità tra via Roma e la provinciale 26

Da venerdì 26 marzo a Ziano sarà vietato, per chi scende da via Roma, svoltare a sinistra, sulla provinciale 27 che congiunge Borgonovo a Vicobarone. Per chi scende da via Roma sarà consentita solo la svolta a destra. Lo ha deciso il sindaco Manuel Ghilardelli con un’ordinanza, anche per andare incontro alle recenti proteste degli abitanti della zona stufi dei ripetuti incidenti e delle auto che sfrecciano a tutta velocità. A tale proposito avevano raccolto oltre 200 firme per chiedere provvedimenti di messa in sicurezza

