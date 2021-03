Razzie in auto, in studi professionali e ricettazione: arrestato un 18enne

Un marocchino 18enne, regolare sul territorio nazionale e residente a Piacenza, è stato arrestato ai domiciliari dalla polizia per una serie di furti commessi a Piacenza tra novembre e dicembre, oltre che per ricettazione.

In particolare le indagini della squadra mobile, sviluppate attraverso l’analisi di numerose telecamere di videosorveglianza e dei tabulati dell’indagato, coordinate dalla Procura e svolte anche con il supporto di personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della scientifica, in merito all’escalation di furti avvenuta a Piacenza nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2020, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane per una serie di furti commessi all’interno di pertinenze condominiali e all’interno di studi professionali.

La notte di Natale l’indagato aveva anche compiuto, assieme ad altre persone, una serie di furti a bordo di numerose autovetture parcheggiate in un cortile condominiale.

Nel corso delle sue scorribande, si è impossessato tra le altre cose di personal computer, smartphone, abiti, alcolici, due hoverboard, un monopattino elettrico, una bicicletta, attrezzi da lavoro, oltre a denaro contante per circa 1000 euro.

Parte della refurtiva è stata recuperata nel corso di una perquisizione dell’abitazione del ragazzo, assieme ad altri oggetti provento di ulteriori furti.