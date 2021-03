Gioia Meet, il social del liceo piacentino per condividere appunti, ricette e opinioni

Una piattaforma web per condividere appunti scolastici, recensioni di libri o film, ricette e opinioni. Si chiama “Gioia Meet” il sito internet lanciato da alcune studentesse del liceo Gioia di Piacenza. “Il nostro progetto consiste in una sorta di social network riservato alla popolazione dell’istituto, uno spazio virtuale per facilitare la quotidianità didattica e rinforzare le relazioni, soprattutto in questo periodo di lontananza”, spiegano le maturande Cecilia Mattioli e Maria Elena Conta, insieme alla 14enne Rachele Maestroni.

In concreto, il gruppo di studentesse ha fondato un sito internet a cui gli allievi del liceo di viale Risorgimento (circa 1.700) e i docenti possono accedere attraverso una password. “All’interno della piattaforma “Gioia Meet” c’è una sezione dedicata alla condivisione degli appunti raccolti sui banchi, anzi in didattica a distanza – raccontano le ideatrici – per esempio le nozioni di fisica, matematica e chimica, così come le regole linguistiche o le altre materie più ostiche. Chiunque può mettere a disposizione i propri appunti, fruibili da tutti attraverso il sito web”. Ma “Gioia Meet” è anche molto di più. “Su questo spazio virtuale – aggiungono Mattioli, Conta e Maestroni – gli studenti possono pubblicare le loro ricette, oppure le recensioni di libri e film. Ci sono pure videoguide che aiutano i “primini” nell’utilizzo del registro elettronico. Ogni spunto è utile ad animare il dibattito e a tessere nuovi legami”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI