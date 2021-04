Piantati 14 nuovi platani sul Pubblico Passeggio. Lavori a marciapiedi e panchine

Quattordici nuovi platani sono “spuntati” sul Pubblico Passeggio. Si è conclusa ieri, 1 aprile, la messa a dimora degli alberi della varietà Platanor “Vallis Clausa.

“In questo modo andiamo a sostituire quelle piante che, negli anni, sono state rimosse

a causa di malattie o danni, realizzando così un intervento di riqualificazione che incrementa il patrimonio arboreo e migliora il decoro urbano” – commenta l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi, ricordando come “oltre a quelli sul Pubblico Passeggio, sono in fase di conclusione i lavori di ripiantumazione su viale Malta e su viale Palmerio, insieme alla sistemazione dei marciapiedi e alla sostituzione delle panchine, che permettono di riqualificare e rigenerare l’intera zona rendendola più bella, fruibile e sicura”.

INFORMAZIONI SUGLI ALBERI – La varietà scelta, il Platanor “Vallis Clausa”, è brevettata per la resistenza al cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata fattispecie platani). Questa varietà è stata trapiantata con successo, senza risultare affetta da cancro colorato, anche in luoghi dove erano stati estirpati platani colpiti dal fungo. Risulta avere anche una buona resistenza nei confronti di antracnosi e buona tolleranza nei confronti di oidio e tingide. Le piante fornite dal vivaio si presentavano in buono stato vegetativo accompagnate da etichetta indicante il nome della varietà. Sono piante in zolla con con radice ben conformata e diametro del fusto misurato ad 1 m dal colletto di 25/30 cm. l’altezza delle piante risulta essere di 5-6 m circa.