Tenta di issare una nuova bandiera all’ingresso della scuola: arrivano i carabinieri

Si è presentato di fronte al Tutor di via Leonardo da Vinci a Piacenza con l’intenzione di issare una nuova bandiera tricolore al posto di quella già esistente sopra l’ingresso dell’ente di formazione: la sua richiesta, però, non è stata accolta in quanto – come spiegato dal personale scolastico – “non è consentito ad estranei senza autorizzazione entrare nell’edificio”.

Maurizio Callegari, segretario provinciale di Forza Nuova, si era fatto avanti nel pomeriggio di martedì 6 aprile portando in dono una bandiera italiana all’istituto di via Leonardo da Vinci.

“Espongono una bandiera italiana in condizioni vergognose” avrebbe affermato il segretario. Sul posto sono accorsi carabinieri del nucleo informativo e la Digos. Sulla parete principale dell’edificio continuano dunque a sventolare le vecchie bandiere.

LA REPLICA DI TUTOR – “Compatibilmente con l’emergenza epidemiologica tuttora in corso – fa sapere il direttore di Tutor, Mirco Potami – la società si era già attivata attraverso lo studio delle diverse attività di manutenzione della propria sede di Piacenza, compresa anche la parte esterna; il tutto nella speranza di poter avviare il nuovo anno scolastico in totale presenza, questo è l’augurio dell’Ente di formazione. Quest’anno la maggior parte dello sforzo di Tutor è stato orientato nel dare la miglior risposta possibile in termini di continuità didattica, formativa ed educativa, in un periodo di forte difficoltà per gli studenti e le loro famiglie”.