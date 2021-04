Caso Levante, il pm: “Sdegno per chi deve proteggere e diventa aguzzino”

Continua nell’aula allestita a Piacenza Expo per il rispetto delle norme anti contagio, il processo ai cinque carabinieri della caserma Levante finiti in manette il 22 luglio 2020 che hanno richiesto il rito abbreviato, tra loro anche l’appuntato Giuseppe Montella, considerato il leader dei militari infedeli.

Oggi, 12 aprile, era prevista la requisitoria del pm Antonio Colonna iniziata alle 10 di questa mattina. Il pubblico ministero in apertura ha parlato di “sdegno nei confronti di chi deve proteggere e invece diventa aguzzino” e inoltre ha ricordato quanto scritto dal gip Luca Milani nell’ordinanza di arresto firmata il 19 luglio scorso, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio. Il gip aveva dedicato il lavoro svolto dagli inquirenti ai giudici Falcone e Borsellino morti negli attentati mafiosi. “Servitori dello Stato – di tutt’altro spessore rispetto agli odierni indagati – persero la vita compiendo il proprio dovere. A loro si dedica questo atto di giustizia” scriveva Milani.

L’aula oggi è prenotata fino alle 17. Decine i capi di accusa da ripercorrere al termine dei quali potrebbero arrivare le richieste di pena.

L’unico carabiniere della Levante che ha scelto il rito ordinario (senza sconti di pena) è l’appuntato Angelo Esposito. Le sentenze di patteggiamento saranno invece lette a settembre.

