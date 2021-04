Lenzino, finiti i primi pali del ponte provvisorio. “Cantiere chiuso per il 31 maggio”

Sono terminati i pali a Lenzino sul lato Piacenza, costruiti dalla ditta “Pesaresi Giuseppe” di Rimini. Al cantiere si intravede ora almeno la sagoma del ponte provvisorio. Appena in tempo, prima che il Trebbia tornasse a ingrossarsi nel fine settimana e ricominciasse a piovere. “La data di fine lavori è il 31 maggio”, spiega il presidente della società incaricata, Alessandro Pesaresi. “Faremo il possibile per rispettare la data e permettere alla valle di riavere un collegamento sulla Statale 45. Ogni giorno perso è una perdita economica anche per noi. Se piove, ci fermiamo tutti”.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA