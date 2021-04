Il centro culturale islamico non può ospitare la preghiera: nuova multa

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 13 aprile, la polizia municipale di Piacenza è tornata a controllare il centro culturale islamico di via Mascaretti, multato lunedì perché aperto nonostante le disposizioni anti Covid previste in Zona arancione non lo consentano. La struttura, infatti, non è classificata come luogo di culto, quindi non può ospitare i fedeli musulmani che pregano per il Ramadan.

Anche ieri, come già lunedì, il centro stava ospitando alcune persone, quindi il responsabile è stato sanzionato con una seconda multa da 400 euro per la violazione delle norme contro il contagio.

