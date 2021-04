Raid dei ladri alla Besurica, sventrati gli accessi a otto cantine. FOTO

Incursione di ladri nelle cantine alla Besurica con un attrezzo per imbottigliare utilizzato da attrezzo da scasso. E’ accaduto nella notte fra sabato e domenica in via Ucelli di Nemi. Otto le cantine che hanno subito la sgradita visita dei malfattori. Fra gli inquilini del palazzo anche Mario Braghieri vicesindaco di Agazzano che ha detto: “Hanno scassinato porte leggere in lamiera prendendo qua e là quello che hanno trovato, fortunatamente nella mia cantina non hanno trovato nulla che potesse interessarli. Altri miei vicini non sono stati così fortunati”.

