Al via le vaccinazioni in auto a Carpaneto: “Anziani sereni, seguiti dai loro medici”

Direttamente in auto o sotto al tendone, a seconda della singole esigenze, hanno preso il via le vaccinazioni anti-Covid19 a Carpaneto, che riguardano i pazienti iscritti presso i medici di famiglia, che abbiano più di 80 anni, o che appartengano a categorie fragili.

“Stiamo utilizzando il vaccino Moderna – spiega la dottoressa Anna Buonaditta, che assieme alla collega Paola Bonomi sta effettuando le iniezioni -. Sta procedendo tutto regolarmente e non abbiamo registrato reazioni avverse”.

Previste per la giornata di oggi una settantina di persone. “Si tratta di anziani che se non fossero stati contattati da noi medici probabilmente non avrebbero mai fatto il vaccino – prosegue Buonaditta -. Il fatto di trovare qui in piazza i loro medici li rassicura, e quindi vengono con più facilità e serenità perché sanno di essere seguiti”.

Le modalità su come evvettuare la vaccinazione sono spiegate direttamente dal sindaco, Andrea Arfani.