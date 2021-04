Incendio all’interno dell’ex stabilimento Nestlè: intervento dei vigili del fuoco

E’ servito l’intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco di Piacenza per soffocare sul nascere l’incendio divampato all’interno dello stabilimento ex Nestlè di Gragnanino. E’ accaduto oggi, venerdì 16 aprile, poco dopo le 20. Ancora sconosciute le cause dell’incendio che si è sviluppato all’interno di uno dei capannoni ormai in disuso da diversi anni. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non si sono registrati fortunatamente grossi danni alle strutture.

