Ape regina da salvare, un piacentino presidente dell’associazione che le protegge

Salvatore Ziliani, vice-presidente dell’associazione Apicoltori Piacentini, sarà il nuovo presidente dell’associazione italiana degli allevatori di api regina. Una realtà che si pone l’obiettivo di porre rimedio al fenomeno dell’ibridazione, da tempo minaccia per le biodiversità della specie, il neo-eletto piacentino spiega meglio la questione: “Allevare ibridi o sottospecie non italiane va così a rovinare anni di lavoro altrui. Dal punto di vista ambientale porta all’estinzione delle specie autoctone del territorio, distruggendo la biodiversità”. Il tutto in un momento delicatissimo per il settore che accusa perdite importanti anche a causa delle recenti gelate fuori stagione.

