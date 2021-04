Alle due di notte sul tetto di un edificio: fermati due minori. Una denuncia

Alle 2 della notte tra sabato 24 e domenica 25 un gruppo di persone è stata notata sul tetto di un edificio di via Calciati. L’allarme è suonato alla centrale di Metronotte Piacenza e le guardie giurate hanno notato due persone che scappavano. I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno fermato due minori, che non hanno saputo spiegare la loro presenza sul tetto dell’edificio. Sono stati controllati e uno dei due aveva in tasca un coltellino svizzero, è stato quindi denunciato.

