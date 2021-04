Bambini e ragazzi immunodepressi: donati 34 tablet dai Club Rotary

Dai Club Rotary di Piacenza un aiuto ai bambini e ai ragazzi immunodepressi. Sono trentaquattro i tablet che il gruppo piacentino dei club Rotary coordinato dall’assistente distrettuale Giancarlo Gerosa ha donato a diverse scuole piacentine con l’obiettivo di aiutare gli studenti che, a causa di patologie e malattie gravi, non possono frequentare in presenza le lezioni scolastiche. Per questi ragazzi la didattica a distanza non è una metodologia legata al periodo pandemico, ma una modalità quotidiana di apprendimento: ecco allora che dai Rotary è partita la volontà di dare una mano. Il progetto porta la firma dei club Rotary Piacenza, Farnese, Fiorenzuola, Valli Nure e Trebbia, Val Tidone, Sant’Antonino e Cortemaggiore in collaborazione con il Distretto Rotary 2050 e il governo statunitense attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID): in tutto sono stati trentaquattro i tablet consegnati alle scuole e destinati ai ragazzi immunodepressi.

