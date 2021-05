Gravemente sovrappeso, 500 piacentini hanno prenotato il vaccino in farmacia

Sono 500 le persone gravemente sovrappeso che finora hanno prenotato il vaccino tramite le farmacie. I soggetti obesi rientrano nella categoria “estremamente vulnerabili” e quindi hanno diritto alla dose a prescindere dall’età . Per capire se una persona può richiedere o meno il vaccino, la Regione Emilia Romagna ha previsto dal 19 aprile la possibilità di recarsi in farmacia per effettuare il test di massa corporea e capire se si rientra o meno tra i soggetti in grave sovrappeso (body mass index superiore a 30) e quindi tra gli “estremamente vulnerabili”, in questo caso è direttamente il farmacista a prenotare. Altre persone che rientrano nella categoria hanno prenotato autonomamente e altre, in base alle patologie, sono state chiamate dall’Azienda sanitaria.

