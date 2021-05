Dalla Misericordia alimenti e prodotti per l’igiene alle famiglie in difficoltà

Un altro gesto di solidarietà dalla Misericordia di Piacenza. L’altro giorno i referenti della confraternita hanno donato diversi scatoloni di prodotti alimentari e per l’igiene personale al centro caritativo “La Giara” in via Radini Tedeschi, che opera nell’unità pastorale 8 – dal quartiere di San Lazzaro fino a Santa Franca, dalla parrocchia Corpus Domini fino al campo nomadi. “Un aiuto – fa sapere il responsabile della Misericordia, Rino Buratti – destinato alle famiglie in difficoltà”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà