“Strada pericolosa, servono controlli”. Lamentele dei residenti lungo la Sp 37

“Questa strada è pericolosa servono più controlli”. Lo chiedono i residenti le cui case si affacciano lungo provinciale 37 che collega Borgonovo e Sarmato. Si tratta in gran parte di un rettilineo che taglia in mezzo alle campagne. La quasi totale assenza di curve, e il fatto che attorno vi siano quasi solo campi, favorisce con tutta probabilità chi ha il piede pesante a schiacciare ancora di più sull’acceleratore. A farne le spese sono le famiglie che abitano nelle cascine o nelle case in fregio alla provinciale. Persone che ciclicamente, anche tramite lettere e appelli alle istituzioni locali, hanno sollevato la questione su cui però lamentano di non aver ancora ricevuto risposte. “Il problema – dicono – è che i mezzi passano a una velocità incredibile. Lo abbiamo già fatto presente alle autorità, ma non è cambiato nulla eppure questa strada non è più come una volta. Il traffico e i mezzi sono cambiati”.

