Cassinari, biblioteca rimessa a nuovo dagli studenti. Inaugurazione il 4 giugno

Studenti-lavoratori per ristrutturare la biblioteca. Accade al liceo Cassinari, dove i ragazzi della terza architettura sono concretamente impegnati nel progetto di rifacimento dei locali che ospiteranno la biblioteca: a loro infatti è stato richiesto di occuparsi del trasferimento e della sistemazione dei libri e dei locali, ristrutturati da cima a fondo grazie ai contributi di Provincia di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nello specifico ora i ragazzi avranno a disposizione una sala di consultazione “classica” là dove c’era la vecchia biblioteca e un’aula studio dotata di dieci postazioni con tablet e maxischermo.

Non resta dunque che la presentazione ufficiale del progetto alla cittadinanza: l’inaugurazione è prevista per il prossimo 4 giugno, quando finalmente ragazzi e insegnanti potranno mostrare i frutti del loro lavoro.

