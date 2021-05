Giro d’Italia a Piacenza l’11 maggio: tutte le limitazioni al traffico in città e provincia

Da oggi, domenica 9 maggio a martedì 11 maggio, a Piacenza sono previste alcune modifiche alla viabilità per la quarta tappa del Giro d’Italia. La tappa Piacenza-Sestola partirà da Piazza Cavalli alle 12 di martedì 11 maggio.

Inoltre, per consentire il passaggio della carovana rosa, nella giornata di martedì via Emilia Parmense (nel tratto che da Piacenza conduce a Cadeo, Pontenure, Fiorenzuola e Alseno) rimarrà chiusa alla circolazione dalle 10.00 alle 13.00 circa. Ad Alseno, in particolare, il tratto di via Emilia interessato dal transito dei ciclisti riaprirà intorno alle 14.00.

Ecco l’elenco di tutte le limitazioni al traffico in città, giorno per giorno.